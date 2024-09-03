У Львові судитимуть чоловіка за підробку документів для виїзду за кордон

Готівка, яку вилучили у ділка за послугу. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові судитимуть 20-річного місцевого мешканця. Він організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України військовозобов'язаним чоловікам.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у вівторок, 3 серпня.

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Під час слідства вдалось встановити, що підозрюваний 20-річний львів'янин під час воєнного стану допомагав ухилянтам незаконно покинути Україну.

Затриманий чоловік. Фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловік пропонував за грошову винагороду зробити фальшиві документи про статус багатодітного батька, який дозволяє виїхати з країни під час війни. Свох послуги ділок оцінив у 10 тисяч доларів США.

Кошти, які мали передати за послугу. Фото: Львівська обласна прокуратура

Обвинуваченого затримали, коли той отримував оплату від "клієнта" за послугу.