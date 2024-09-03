Львівська ОВА закупить шкільні автобуси за понад 43 мільйони гривень

Шкільний автобус. Фото ілюстративне: vsim.ua

У Львові придбають 13 шкільних автобусів. Загальна вартість цих транспортних засобів становить 43,8 мільйона гривень.

За даними платформи державних закупівель Prozorro, відповідний договір Централізована бухгалтерія №1 при департаменті освіти й науки Львівської ОВА підписала з ТОВ "Хмельччина-авто" в п'ятницю, 30 серпня.

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Скриншот закупівлі із сайту Prozorro

Які автобуси планують закупити

Згідно з технічними характеристиками, у кожному з дизельних автобусів має бути щонайменше 26 місць для сидіння та два місця для екіпажу. Транспортні засоби мають бути 2024 року випуску, жовтого кольору, з написами "шкільний автобус" і з гарантійним терміном не менше двох років або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Яка компанія стала переможцем аукціону

На момент оголошення закупівлі на транспорт були витрати понад 44 мільйони.

У торгах взяли участь АТ "Черкаський автобус", ТОВ "Укртех ресурс" і ТОВ "Хмельниччина-авто". Перемогло ТОВ "Хмельниччина авто", яке пообіцяло за 43,8 мільйона гривень продати автобуси ЗАЗ на 28 сидячих місць для школярів та на три місця для екіпажу.

Закупити автобуси в ОВА планують до 30 листопада поточного року.