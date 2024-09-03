Львовская ОВА закупит школьные автобусы за более 43 миллионов гривен

Школьный автобус. Фото иллюстративное: vsim.ua

Во Львове приобретут 13 школьных автобусов. Общая стоимость этих транспортных средств составляет 43,8 миллиона гривен.

По данным платформы государственных закупок Prozorro, соответствующий договор Централизованная бухгалтерия №1 при департаменте образования и науки Львовской ОВА подписала с ООО "Хмельницк-авто" в пятницу, 30 августа.

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Скриншот закупки с сайта Prozorro

Какие автобусы планируют закупить

Согласно техническим характеристикам, в каждом из дизельных автобусов должно быть не менее 26 мест для сидения и два места для экипажа. Транспортные средства должны быть 2024 выпуска, желтого цвета, с надписями "школьный автобус" и с гарантийным сроком не менее двух лет или 100 тысяч километров пробега.

Какая компания стала победителем аукциона

К моменту объявления закупки на транспорт были расходы более 44 миллионов.

В торгах приняли участие АО "Черкасский автобус", ООО "Укртех ресурс" и ООО "Хмельницк-авто". Победило ООО "Хмельницк авто", которое пообещало за 43,8 миллиона гривен продать автобусы ЗАЗ на 28 сидячих мест для школьников и на три места для экипажа.

Закупить автобусы в ОВА планируют до 30 ноября этого года.