Львовская ОВА закупит школьные автобусы за более 43 миллионов гривен

Львовская ОВА выделит почти 44 миллиона гривен на закупку школьных автобусов
Во Львове приобретут 13 школьных автобусов. Общая стоимость этих транспортных средств составляет 43,8 миллиона гривен.
По данным платформы государственных закупок Prozorro, соответствующий договор Централизованная бухгалтерия №1 при департаменте образования и науки Львовской ОВА подписала с ООО "Хмельницк-авто" в пятницу, 30 августа.
Какие автобусы планируют закупить
Согласно техническим характеристикам, в каждом из дизельных автобусов должно быть не менее 26 мест для сидения и два места для экипажа. Транспортные средства должны быть 2024 выпуска, желтого цвета, с надписями "школьный автобус" и с гарантийным сроком не менее двух лет или 100 тысяч километров пробега.
Какая компания стала победителем аукциона
К моменту объявления закупки на транспорт были расходы более 44 миллионов.
В торгах приняли участие АО "Черкасский автобус", ООО "Укртех ресурс" и ООО "Хмельницк-авто". Победило ООО "Хмельницк авто", которое пообещало за 43,8 миллиона гривен продать автобусы ЗАЗ на 28 сидячих мест для школьников и на три места для экипажа.
Закупить автобусы в ОВА планируют до 30 ноября этого года.
Читайте Новини.LIVE!