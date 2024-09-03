Во Львове будут судить мужчину за подделку документов для выезда за границу

Во Львове будут судить мужчину, который зарабатывал на уклонистах
3 сентября 2024 13:59
Наличные деньги, которые изъяли у дельца за услугу. Фото: Львовская областная прокуратура
Во Львове будут судить 20-летнего местного жителя. Он организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины военнообязанным мужчинам.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура во вторник, 3 августа.
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В ходе следствия удалось установить, что подозреваемый 20-летний львовянин во время военного положения помогал уклонистам незаконно покинуть Украину.
Мужчина предлагал за денежное вознаграждение сделать фальшивые документы о статусе многодетного отца, позволяющего уехать из страны во время войны. Свои услуги делок оценил в 10 тысяч долларов США.
Обвиняемый был задержан, когда тот получал оплату от "клиента" за услугу.
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