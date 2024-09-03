У Львові судитимуть підпалювачів чотирьох авто

Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області

У Львові розпочато судовий процес проти двох осіб, яких звинувачують у підпалі чотирьох автомобілів. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. За цей злочин обвинуваченим може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 3 вересня.

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Деталі справи

За даними слідства, 13 травня близько 3 години ночі на вулиці Гната Хоткевича у Львові двоє чоловіків віком 44 і 45 років, які раніше вже мали кримінальні зв’язки і мали конфлікт з власником мікроавтобуса Renault Master, підпалили цей транспортний засіб. Після того як автомобіль загорівся, зловмисники втекли з місця події.

Внаслідок підпалу мікроавтобус був повністю знищений, і три інші припарковані автомобілі — Renault Megane, Opel Zafira і Nissan Leaf — також зазнали ушкоджень. Загальні збитки для постраждалих оцінюються в близько 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області