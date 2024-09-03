Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Підпалили чотири автомобілі — у Львові перед судом постануть двоє підозрюваних arrow

Підпалили чотири автомобілі — у Львові перед судом постануть двоє підозрюваних

3 вересня 2024 18:25
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові судитимуть підпалювачів чотирьох авто
Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові розпочато судовий процес проти двох осіб, яких звинувачують у підпалі чотирьох автомобілів. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. За цей злочин обвинуваченим може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, 13 травня близько 3 години ночі на вулиці Гната Хоткевича у Львові двоє чоловіків віком 44 і 45 років, які раніше вже мали кримінальні зв’язки і мали конфлікт з власником мікроавтобуса Renault Master, підпалили цей транспортний засіб. Після того як автомобіль загорівся, зловмисники втекли з місця події.

Внаслідок підпалу мікроавтобус був повністю знищений, і три інші припарковані автомобілі — Renault Megane, Opel Zafira і Nissan Leaf — також зазнали ушкоджень. Загальні збитки для постраждалих оцінюються в близько 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області
Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області 
Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області
Наслідки пожежі. Фото: поліція Львівської області 

Також важливі новини дня по темі:

суд Львів пожежа поліція Львівська область підпал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

19:22 Шенгур здобув "золото" у першому запливі на Паралімпіаді-2024, у Трусова "срібло"

19:16 Зеленський спілкувався телефоном із прем'єром Канади Трюдо — ключове з розмови

19:07 У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла — перелік

18:51 Україна може отримати від Німеччини шість систем ППО IRIS-T, — ЗМІ

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:50 У Полтаві кількість загиблих внаслідок удару по Інституту зросла до 51 — нові деталі від ОВА

18:31 Росіяни посилюють захист Криму — півострів насичений системами ППО

18:31 Умєров відповів, хто з’ясовуватиме обставини обстрілу Полтави

18:25 Підпалили чотири автомобілі — у Львові перед судом постануть двоє підозрюваних

18:12 Росіяни завдали удару по селу Макарове на Харківщині — загинула жінка

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

19:22 Шенгур здобув "золото" у першому запливі на Паралімпіаді-2024, у Трусова "срібло"

19:16 Зеленський спілкувався телефоном із прем'єром Канади Трюдо — ключове з розмови

19:07 У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла — перелік

18:51 Україна може отримати від Німеччини шість систем ППО IRIS-T, — ЗМІ

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:50 У Полтаві кількість загиблих внаслідок удару по Інституту зросла до 51 — нові деталі від ОВА

18:31 Росіяни посилюють захист Криму — півострів насичений системами ППО

18:31 Умєров відповів, хто з’ясовуватиме обставини обстрілу Полтави

18:25 Підпалили чотири автомобілі — у Львові перед судом постануть двоє підозрюваних

18:12 Росіяни завдали удару по селу Макарове на Харківщині — загинула жінка

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець