У Львові судитимуть підпалювачів чотирьох авто

Підпалили чотири автомобілі — у Львові перед судом постануть двоє підозрюваних
У Львові розпочато судовий процес проти двох осіб, яких звинувачують у підпалі чотирьох автомобілів. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. За цей злочин обвинуваченим може загрожувати до десяти років ув’язнення.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 3 вересня.
Деталі справи
За даними слідства, 13 травня близько 3 години ночі на вулиці Гната Хоткевича у Львові двоє чоловіків віком 44 і 45 років, які раніше вже мали кримінальні зв’язки і мали конфлікт з власником мікроавтобуса Renault Master, підпалили цей транспортний засіб. Після того як автомобіль загорівся, зловмисники втекли з місця події.
Внаслідок підпалу мікроавтобус був повністю знищений, і три інші припарковані автомобілі — Renault Megane, Opel Zafira і Nissan Leaf — також зазнали ушкоджень. Загальні збитки для постраждалих оцінюються в близько 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.
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