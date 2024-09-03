У львівську лікарню Луки надійшла посилка з мінами

Навчальні міни, які надійшли у львівську лікарню. Фото: t.me/lviv_adm

У львівську лікарню святого Луки надійшла посилка з навчальними мінами. Інцидент почали розслідувати правоохоронці.

Про це повідомляють пресслужба Львівської міської ради та мер міста Андрій Садовий у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Після того, як посилка опинилася в лікарні, пацієнтів та медичний персонал одразу евакуювали.

Навчальні міни, які надійшли у львівську лікарню. Фото: t.me/lviv_adm

Згодом фахівці встановили, що це навчальні міни.

"Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні", — додав Садовий.