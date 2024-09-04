Ракетная атака на Львов 4 сентября — под завалами продолжают искать пострадавших

Спасательная операция во Львове. Фото: ГСЧС Украины

В результате ракетного удара по Львову погибли семь человек, в том числе трое детей. 47 граждан получили травмы разной степени тяжести. В разрушенном доме работают спасатели — под завалами ищут людей.

Об этом с места обстрела сообщили Новини.LIVE в среду, 4 сентября.

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Как сообщил полковник ГСЧС Львовской области Николай Гуменюк в комментарии Новини.LIVE, более 130 спасателей и 30 единиц техники привлечены к ликвидации последствий. ГСЧСники спасли 12 человек, впрочем, под завалами еще могут оставаться жители.

Как рассказали в ГСЧС, наибольшая сложность состоит в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Там могут находиться люди.

Последствия ракетного удара по Львову Фото: ГСЧС

Масштабы разрушений во Львове. Фото: ГСЧС