Ракетна атака на Львів 4 вересня — під завалами продовжують шукати постраждалих

Під завалами ще можуть бути люди — деталі рятувальної операції у Львові
Внаслідок ракетного удару по Львову загинули семеро людей, зокрема троє дітей. 47 громадян зазнали травм різного ступеня важкості. У зруйнованому будинку працюють рятувальники — під завалами шукають людей.
Про це з місця обстрілу повідомили Новини.LIVE у середу, 4 вересня.
Ракетний удар по Львову — наслідки
Як повідомив полковник ДСНС Львівщини Микола Гуменюк у коментарі Новини.LIVE, понад 130 рятувальників та 30 одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків. ДСНСники врятували 12 людей, втім, під завалами ще можуть залишатись мешканці.
Як розповіли в ДСНС, найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Саме там можуть перебувати люди.
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