Атака РФ по Львову 4 вересня — фото та відео з місця влучання

Вибиті вікна та руїни будинків — нові відео та фото наслідків російської атаки по Львову
Працівники екстрених служб продовжують працювати на місці влучання внаслідок російської атаки по Львову 4 вересня. У будинках довкола вибиті вікна, на дорогах лежить груда каміння та уламків.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та показав, що відбувається у Львові внаслідок атаки Росії.
Наслідки російської атаки по Львову 4 вересня
Кореспондент Новини.LIVE повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працюють всі оперативні служби. Довкола у будинках вибиті вікна. Є пошкоджені автівки. На дорогах лежать уламки від будинків.
Станом на 09:02 4 вересня відомо, що внаслідок російської атаки у Львові є семеро загиблих. За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 38 осіб. П'ятою загиблою людиною є дитина. Це 9-річна дівчинка.
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