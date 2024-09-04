Атака РФ по Львову 4 вересня — фото та відео з місця влучання

Наслідки російської атаки по Львову. Фото: Новини.LIVE

Працівники екстрених служб продовжують працювати на місці влучання внаслідок російської атаки по Львову 4 вересня. У будинках довкола вибиті вікна, на дорогах лежить груда каміння та уламків.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та показав, що відбувається у Львові внаслідок атаки Росії.

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Наслідки російської атаки по Львову 4 вересня

Пошкоджена машина та будинок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Кореспондент Новини.LIVE повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працюють всі оперативні служби. Довкола у будинках вибиті вікна. Є пошкоджені автівки. На дорогах лежать уламки від будинків.

Наслідки російської атаки по Львову. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники працюють на місці влучання. Фотог: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Вулиця у Львові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Станом на 09:02 4 вересня відомо, що внаслідок російської атаки у Львові є семеро загиблих. За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 38 осіб. П'ятою загиблою людиною є дитина. Це 9-річна дівчинка.