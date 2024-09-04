У Львові з-під завалів будинку витягли людину — які наслідки атаки РФ

Рятувальники працюють на місці житлового будинку, пошкодженого під час удару РФ. Фото: REUTERS/Роман Балук

Рятувальники та оперативні служби продовжують працювати на місці російського обстрілу у Львові. Відомо, що з-під завалів витягли людину.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

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За словами кореспондента Радіо Свобода, у Львові з-під завалів рятувальникам вдалося витягти ще одну людину. За попередніми даними, людина жива.

Наразі відомо про трьох загиблих. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у Львові кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по місту станом на 08:11 становить 28 осіб.

Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія здійснила масовий ракетний обстріл по Україні. Атака здійснювалась в тому числі й дронами. Вибухи пролунали в кількох регіонах України вночі, у тому числі й у Львові. За інформацією Андрія Садового, внаслідок атаки пошкоджені будинки, що в районі головного вокзалу. Також він попередив, що у двох школах не проводитимуть навчання 4 вересня внаслідок ракетної атаки.