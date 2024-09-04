Мер Львова назвав кількість постраждалих від атаки РФ 4 вересня

Наслідки нічної атаки по Львову. Фото: Андрій Садовий

Росіяни атакували Львів у ніч проти 4 вересня. Є пошкодження будинків в районі головного вокзалу та постраждалі.

Мер Львова Андрій Садовий назвав кількість постраждалих.

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Наслідки атаки РФ по Львову 4 вересня

Андрій Садовий зазначив, що станом на 07:12 відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало 17 людей. Серед них є двоє дітей віком 10 та 15 років. Відомо, що 15 осіб госпіталізували в лікарні міста. У п'ятьох пацієнтів важкий стан.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

О 07:26 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки є двоє загиблих.

Повідомлення Козицького. Фото: скриншот

Обстріл Львова

Нагадаємо, що Росія здійснила масовий ракетний та дроновий удар по Україні. Вибухи пролунали й у Львові. За інформацією Андрія Садового, внаслідок атаки є пошкодження у будинках в районі головного вокзалу. Також він попередив, що у двох школах не проводитимуть навчання 4 вересня внаслідок ракетної атаки.

Наслідки атаки по Львову. Фото: Андрій Садовий

В Укрзалізниці попередили, що частина поїздів у Львівській області затримаються через знеструмлення деяких ділянок.