На Львівщині через знеструмлення затримуються деякі поїзди Укрзалізниці

Укрзалізниця попередила про затримки деяких поїздів на Львівщині — що відомо
4 вересня 2024 07:18
Львівський вокзал. Фото: ЛМР
У Львівській області на деяких ділянках Укрзалізниці зафіксовані знеструмлення. Частина потягів відправляється із затримками у графіку.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 4 вересня.
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За інформацією Укрзалізниці, на Львівщині є декілька тимчасових знеструмлень. Виведено резервні тепловози, низка поїздів рухається із затримками.
Затримки у графіку:
- № 59 Київ — Чоп,
- № 91 Київ — Львів,
- № 25/135 Одеса — Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса — Львів,
- № 149 Полтава — Чернівці,
- № 746 Львів — Київ,
- № 368 Ужгород — Ковель.
Нагадаємо, вранці 4 вересня внаслідок обстрілу у Львові сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працюватимуть деякі навчальні заклади.
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