На Львівщині через знеструмлення затримуються деякі поїзди Укрзалізниці

Львівський вокзал. Фото: ЛМР

У Львівській області на деяких ділянках Укрзалізниці зафіксовані знеструмлення. Частина потягів відправляється із затримками у графіку.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 4 вересня.

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За інформацією Укрзалізниці, на Львівщині є декілька тимчасових знеструмлень. Виведено резервні тепловози, низка поїздів рухається із затримками.

Затримки у графіку:

№ 59 Київ — Чоп,

№ 91 Київ — Львів,

№ 25/135 Одеса — Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса — Львів,

№ 149 Полтава — Чернівці,

№ 746 Львів — Київ,

№ 368 Ужгород — Ковель.

Нагадаємо, вранці 4 вересня внаслідок обстрілу у Львові сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працюватимуть деякі навчальні заклади.