Во Львовской области из-за обесточивания задерживаются некоторые поезда Укрзализныци

Укрзализныця предупредила о задержках некоторых поездов во Львовской области — что известно
4 сентября 2024 07:18
Львовский вокзал. Фото: ЛГС
Во Львовской области на некоторых участках Укрзализныци зафиксировано обесточивание. Часть поездов отправляется с задержками в графике.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 4 сентября.
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Задержки поездов Укрзализныци 4 сентября
По информации Укрзализныци, во Львовской области есть несколько временных обесточиваний. Выведены резервные тепловозы, ряд поездов движется с задержками.
Задержки в графике:
- № 59 Киев — Чоп,
- № 91 Киев — Львов,
- № 25/135 Одесса — Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса — Львов,
- № 149 Полтава — Черновцы,
- № 746 Львов — Киев,
- № 368 Ужгород — Ковель.
Напомним, утром 4 сентября в результате обстрела во Львове произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не будут работать некоторые учебные заведения.
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