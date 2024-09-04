Во Львовской области из-за обесточивания задерживаются некоторые поезда Укрзализныци

Львовский вокзал. Фото: ЛГС

Во Львовской области на некоторых участках Укрзализныци зафиксировано обесточивание. Часть поездов отправляется с задержками в графике.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 4 сентября.

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Задержки поездов Укрзализныци 4 сентября

По информации Укрзализныци, во Львовской области есть несколько временных обесточиваний. Выведены резервные тепловозы, ряд поездов движется с задержками.

Задержки в графике:

№ 59 Киев — Чоп,

№ 91 Киев — Львов,

№ 25/135 Одесса — Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса — Львов,

№ 149 Полтава — Черновцы,

№ 746 Львов — Киев,

№ 368 Ужгород — Ковель.

Напомним, утром 4 сентября в результате обстрела во Львове произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не будут работать некоторые учебные заведения.