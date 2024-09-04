Мэр Львова назвал количество пострадавших от атаки РФ 4 сентября

Последствия ночной атаки по Львову Фото: Андрей Садовый

Россияне атаковали Львов в ночь на 4 сентября. Есть повреждения домов в районе главного вокзала и пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал количество пострадавших.

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Последствия атаки РФ по Львову 4 сентября

Андрей Садовый отметил, что по состоянию на 07:12 известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали 17 человек. Среди них двое детей в возрасте 10 и 15 лет. Известно, что 15 человек были госпитализированы в больницы города. У пяти пациентов тяжелое состояние.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

В 07:26 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки есть двое погибших.

Сообщение Козицкого. Фото: скриншот

Обстрел Львова

Напомним, что Россия нанесла массовый ракетный и дроновый удар по Украине. Взрывы раздались и во Львове. По информации Андрея Садового, в результате атаки повреждения в домах в районе главного вокзала. Также он предупредил, что в двух школах не будут проводить обучение 4 сентября в результате ракетной атаки.

Последствия атаки по Львову. Фото: Андрей Садовый

В Укрзализныци предупредили, что часть поездов во Львовской области задержатся из-за обесточивания некоторых участков.