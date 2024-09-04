Мэр Львова назвал количество пострадавших от атаки РФ 4 сентября

Садовый назвал количество пострадавших от российской атаки по Львову — есть жертвы
Россияне атаковали Львов в ночь на 4 сентября. Есть повреждения домов в районе главного вокзала и пострадавших.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал количество пострадавших.
Последствия атаки РФ по Львову 4 сентября
Андрей Садовый отметил, что по состоянию на 07:12 известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали 17 человек. Среди них двое детей в возрасте 10 и 15 лет. Известно, что 15 человек были госпитализированы в больницы города. У пяти пациентов тяжелое состояние.
В 07:26 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки есть двое погибших.
Обстрел Львова
Напомним, что Россия нанесла массовый ракетный и дроновый удар по Украине. Взрывы раздались и во Львове. По информации Андрея Садового, в результате атаки повреждения в домах в районе главного вокзала. Также он предупредил, что в двух школах не будут проводить обучение 4 сентября в результате ракетной атаки.
В Укрзализныци предупредили, что часть поездов во Львовской области задержатся из-за обесточивания некоторых участков.
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