Как суд наказал гражданского жителя Львова, носившего военную форму ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: slovoidilo.ua

Во Львове мужчина, который не является военнослужащим, гулял по улицам в форме ВСУ. За совершенное нарушителя привлекли к административной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое Шевченковский районный суд Львова принял 29 мая текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в марте этого года фигурант, который является гражданским, появился на улице Квитки Цисык в военной форме. Ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности. В частности, в январе обвиняемому сделали устное предупреждение за незаконное ношение формы ВСУ, а в марте он бранился и нарушал общественный порядок на проспекте Свободы.

Решение суда

На заседание суда нарушитель не явился. Дело рассмотрели без его присутствия. Мужчину признали виновным. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 2 550 гривен, уплату 605 гривен судебного сбора и конфискацию военной формы.

Решение суда можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. На данный момент у обвиняемого такого права уже нет. Постановление вступило в законную силу.