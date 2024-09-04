Как суд наказал гражданского жителя Львова, носившего военную форму ВСУ

Во Львове гражданский носил военную форму ВСУ — какое наказание избрал для него суд
Во Львове мужчина, который не является военнослужащим, гулял по улицам в форме ВСУ. За совершенное нарушителя привлекли к административной ответственности.
Об этом говорится в постановлении, которое Шевченковский районный суд Львова принял 29 мая текущего года.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в марте этого года фигурант, который является гражданским, появился на улице Квитки Цисык в военной форме. Ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности. В частности, в январе обвиняемому сделали устное предупреждение за незаконное ношение формы ВСУ, а в марте он бранился и нарушал общественный порядок на проспекте Свободы.
Решение суда
На заседание суда нарушитель не явился. Дело рассмотрели без его присутствия. Мужчину признали виновным. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 2 550 гривен, уплату 605 гривен судебного сбора и конфискацию военной формы.
Решение суда можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. На данный момент у обвиняемого такого права уже нет. Постановление вступило в законную силу.
Читайте Новини.LIVE!