Как суд наказал жителя Львовской области за неповиновение полиции

Судья. Фото иллюстративное: novavlada.info

Во Львовской области мужчина отказался показать документы полицейским. За неповиновение распоряжению правоохранителей он ответил перед законом.

Об этом говорится в постановлении, которое Дрогобычский горрайонный суд Львовской области принял в четверг, 29 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел 22 июля текущего года на улице Грушевского в городе Стебнике. Гражданин Василий Коншин по требованию сотрудников полиции предъявить документы ответил отказом. Зачем стражи порядка хотели проверить документы фигуранта и почему он не захотел показать свой паспорт, в материалах дела не указано.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился. Дело рассмотрели без его присутствия. Нарушителя признали виновным. Он должен оплатить 136 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

В течение 30 дней со дня принятия постановления судебное решение можно обжаловать путем подачи апелляции.