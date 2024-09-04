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На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

4 вересня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав жителя Львівської області за непокору поліції
Суддя. Фото ілюстративне: novavlada.info
Чекарьова Марія - редактор

У Львівській області чоловік відмовився показати документи поліцейським. За непокору розпорядженню правоохоронців він відповів перед законом. 

Про це йдеться в постанові, яку Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області ухвалив у четвер, 29 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався 22 липня поточного року на вулиці Грушевського в місті Стебнику. Громадянин Василь Коншин на вимогу працівників поліції пред'явити документи відповів відмовою. Навіщо правоохоронці хотіли перевірити документи фігуранта та чому він не схотів показати свій паспорт, у матеріалах справи не зазначено.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився. Справу розглянули без його присутності. Порушника визнали винним. Він має сплатити 136 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.

Упродовж 30 днів від дня ухвалення постанови судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

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