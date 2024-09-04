Як суд покарав цивільного жителя Львова, який носив військову форму ЗСУ

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua

У Львові чоловік, який не є військовослужбовцем, гуляв по вулицях у формі ЗСУ. За вчинене порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в постанові, яку Шевченківський районний суд міста Львова ухвалив 29 травня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у березні цього року фігурант, який є цивільним, з'явився на вулиці Квітки Цісик у військовій формі. Раніше цього громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, у січні обвинуваченому зробили усне попередження за незаконне носіння форми ЗСУ, а в березні він лаявся і порушував громадський порядок на проспекті Свободи.

Рішення суду

На засідання суду порушник не з'явився. Справу розглянули без його присутності. Чоловіка визнали винним. Як покарання йому призначили штраф у розмірі 2 550 гривень, сплату 605 гривень судового збору й конфіскацію військової форми.

Рішення суду можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі в обвинуваченого такого права вже немає. Постанова набула законної чинності.