Як суд покарав цивільного жителя Львова, який носив військову форму ЗСУ

У Львові цивільний носив військову форму ЗСУ — яке покарання обрав для нього суд
У Львові чоловік, який не є військовослужбовцем, гуляв по вулицях у формі ЗСУ. За вчинене порушника притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це йдеться в постанові, яку Шевченківський районний суд міста Львова ухвалив 29 травня поточного року.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, у березні цього року фігурант, який є цивільним, з'явився на вулиці Квітки Цісик у військовій формі. Раніше цього громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, у січні обвинуваченому зробили усне попередження за незаконне носіння форми ЗСУ, а в березні він лаявся і порушував громадський порядок на проспекті Свободи.
Рішення суду
На засідання суду порушник не з'явився. Справу розглянули без його присутності. Чоловіка визнали винним. Як покарання йому призначили штраф у розмірі 2 550 гривень, сплату 605 гривень судового збору й конфіскацію військової форми.
Рішення суду можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі в обвинуваченого такого права вже немає. Постанова набула законної чинності.
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