Во Львове из-под завалов дома извлекли человека — какие последствия атаки РФ

Спасатели работают на месте жилого дома, поврежденного при ударе РФ. Фото: REUTERS/Роман Балук

Спасатели и оперативные службы продолжают работать на месте российских обстрелов во Львове. Известно, что из-под завалов вытащили человека.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

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По словам корреспондента Радио Свобода, во Львове из-под завалов спасателям удалось вытащить еще одного человека. По предварительным данным, человек жив.

Пока известно о трех погибших. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во Львове количество пострадавших в результате атаки РФ по городу по состоянию на 08:11 составляет 28 человек.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, что Россия осуществила массовый ракетный по Украине. Атака осуществлялась в том числе и дронами. Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины ночью, в том числе и во Львове. По информации Андрея Садового, в результате атаки повреждены дома в районе главного вокзала. Также он предупредил, что в двух школах не будут проводить обучение 4 сентября в результате ракетной атаки.