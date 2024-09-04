Во Львове возросло количество жертв ракетного удара 4 сентября — известно о троих погибших

Место ракетного удара в Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

В результате ракетных ударов по Львову 4 сентября погибли три человека. Известно по меньшей мере о 23 пострадавших. Аварийно-спасательная операция на месте обстрела продолжается.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в среду, 4 сентября.

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Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Ракетные удары по Львову.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, количество пострадавших в результате российской атаки по Львову возросло до 23. Известно о трех погибших.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Среди пострадавших — пятеро детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.

Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, погибшей женщине 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике Львова.

Данные еще двоих погибших уточняются.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, утром 4 сентября в результате обстрела во Львове произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не будут работать некоторые учебные заведения.

Как сообщили в Укрзализныце, во Львовской области на некоторых участках зафиксировано обесточивание. Часть поездов отправляется с задержками в графике.