Через ракетну атаку у Львові перекрили деякі вулиці, триває ліквідація наслідків

Львівський трамвай. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Російські загарбники вранці у середу, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову. Триває ліквідація наслідків атаки, поблизу місця влучання тимчасово перекривають вулиці.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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"Змушені на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові", — йдеться у повідомленні.

Так, рух буде обмежений на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця. Водночас трамвай №2 поки що курсуватиме на вокзал.

А автобуси №52, №92, №21 та №84 курсують за зміненим маршрутом — по вулиці Збиральній.