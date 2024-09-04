Из-за ракетной атаки во Львове перекрыли некоторые улицы, продолжается ликвидация последствий

Львовский трамвай. Иллюстративное фото: Википедия

Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову. Продолжается ликвидация последствий атаки, вблизи места попадания временно перекрывают улицы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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"Вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове", — говорится в сообщении.

Так, движение будет ограничено на Скниловском мосту и на улице Коновальца. В то же время, трамвай №2 пока будет курсировать на вокзал.

А автобусы №52, №92, №21 и №84 курсируют по измененному маршруту — по улице Збиральная.