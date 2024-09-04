Из-за ракетной атаки во Львове перекрыли некоторые улицы, продолжается ликвидация последствий

Во Львове временно перекрывают некоторые улицы вблизи вокзала
4 сентября 2024 08:00
Львовский трамвай. Иллюстративное фото: Википедия
Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову. Продолжается ликвидация последствий атаки, вблизи места попадания временно перекрывают улицы.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
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"Вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове", — говорится в сообщении.
Так, движение будет ограничено на Скниловском мосту и на улице Коновальца. В то же время, трамвай №2 пока будет курсировать на вокзал.
А автобусы №52, №92, №21 и №84 курсируют по измененному маршруту — по улице Збиральная.
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