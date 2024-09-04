Попадания ракеты во Львове сегодня - кадры с места происшествия

Последствия атаки во Львове. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на среду, 4 сентября, совершили атаку на Львов. В результате обстрела известно о двух погибших.

Видео с места попадания обнародовало Суспільне Львів.

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На кадрах видны последствия российской атаки по гражданской инфраструктуре Львова.

В то же время, по словам мэра Андрея Садового, по состоянию на 7:12 известно о 17 травмированных, двое из них это дети 10 и 15 лет — все они госпитализированы. А пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Скриншот поста Садового

В городе на время перекрывают несколько улиц вблизи центрального вокзала, где и произошло попадание.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил об одном погибшем и по меньшей мере 19 пострадавших, но позже уточнил, что число жертв составляет два человека.