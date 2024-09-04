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ЗМІ показали перші кадри з місця влучання у Львові

4 вересня 2024 07:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Влучання ракети у Львові сьогодні - кадри з місця події
Наслідки атаки на Львів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у ніч проти середи, 4 вересня, здійснили атаку на Львів. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих.

Відео з місця влучання оприлюднило Суспільне Львів.

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На кадрах видно наслідки російської атаки по цивільній інфраструктурі Львова.

Водночас, за словами мера Андрія Садового, станом на 7:12 відомо про 17 травмованих, двоє з них це діти 10 та 15 років — всі вони ушпиталені. А п'ять людей перебувають у тяжкому стані.

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Скриншот допису Садового

У місті на деякий час перекривають кілька вулиць поблизу центрального вокзалу, де й сталося влучання. 

Голова ОВА Максим Козицький повідомив про одного загиблого та щонайменше 19 постраждалих, але згодом уточнив, що кількість жертв становить дві людини.

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Скриншот допису Козицького

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