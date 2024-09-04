Влучання ракети у Львові сьогодні - кадри з місця події

ЗМІ показали перші кадри з місця влучання у Львові
Російські війська у ніч проти середи, 4 вересня, здійснили атаку на Львів. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих.
Відео з місця влучання оприлюднило Суспільне Львів.
Ракетна атака на Львів 4 вересня
На кадрах видно наслідки російської атаки по цивільній інфраструктурі Львова.
Водночас, за словами мера Андрія Садового, станом на 7:12 відомо про 17 травмованих, двоє з них це діти 10 та 15 років — всі вони ушпиталені. А п'ять людей перебувають у тяжкому стані.
У місті на деякий час перекривають кілька вулиць поблизу центрального вокзалу, де й сталося влучання.
Голова ОВА Максим Козицький повідомив про одного загиблого та щонайменше 19 постраждалих, але згодом уточнив, що кількість жертв становить дві людини.
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