Обстрел Львова 4 сентября — количество жертв увеличилось до трех

Во Львове увеличилось количество жертв в результате российского удара
Во Львове в результате российских обстрелов утром 4 сентября количество погибших возросло до трех человек. Кроме того, известно, что еще 25 ранены.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обстрел Львова 4 сентября
Обновлено 08:18. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки во Львове поражено более 50 домов и два медицинских учреждения.
Также из шести домов отселят людей. Две школы сегодня не будут работать, ведь там повылетали окна.
Обновлено 08:13. Глава ОВА добавил, что еще три человека самостоятельно обратились за помощью в медучреждения Львова.
"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка", — говорится в сообщении Козицкого.
По его словам, на эту минуту (08:09. — Ред.) известно о 25 раненых.
Также известно, что среди пострадавших пятеро детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.
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