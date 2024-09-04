Обстрел Львова 4 сентября — количество жертв увеличилось до трех

Последствия удара по Львову. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Во Львове в результате российских обстрелов утром 4 сентября количество погибших возросло до трех человек. Кроме того, известно, что еще 25 ранены.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Обстрел Львова 4 сентября

Обновлено 08:18. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки во Львове поражено более 50 домов и два медицинских учреждения.

Также из шести домов отселят людей. Две школы сегодня не будут работать, ведь там повылетали окна.

Обновлено 08:13. Глава ОВА добавил, что еще три человека самостоятельно обратились за помощью в медучреждения Львова.

Скриншот сообщения Козицкого

"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка", — говорится в сообщении Козицкого.

По его словам, на эту минуту (08:09. — Ред.) известно о 25 раненых.

Скриншот сообщения Козицкого

Также известно, что среди пострадавших пятеро детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.