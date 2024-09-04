Обстріл Львова 4 вересня — кількість жертв збільшилась до трьох

Наслідки удару по Львову. Фото: REUTERS/Roman Baluk

У Львові внаслідок російського обстрілу зранку 4 вересня кількість загиблих зросла до трьох людей. Крім того, відомо, що ще 25 — поранені.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Оновлено 08:18. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки у Львові уражено понад 50 будників та два медичні заклади.

Також із шести будинків відселять людей. Дві школи сьогодні не будуть працювати, адже там повилітали вікна.

Оновлено 08:15. Очільник ОВА додав, що ще три людини самостійно звернулися по допомогу у медзаклади Львова.

Скриншот допису Козицького

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка", — йдеться у повідомленні Козицького.

За його словами, станом на цю хвилину (08:09. — Ред.) відомо про 25 поранених.

Скриншот допису Козицького

Також відомо, що серед потерпілих — пʼятеро дітей. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо — мають легкі ушкодження.