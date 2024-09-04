У Львові зросла кількість жертв ракетного удару 4 вересня — відомо про трьох загиблих

Садовий сповістив, що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Львів
Внаслідок ракетних ударів по Львову 4 вересня загинули троє людей. Відомо про щонайменше 23 постраждалих. Аварійно-рятувальна операція на місці обстрілу триває.
Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у середу, 4 вересня.
Ракетні удари по Львову — наслідки
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Львову зросла до 23. Відомо про трьох загиблих.
Серед постраждалих — пʼятеро дітей. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо мають легкі ушкодження.
Як розповів мер Львова Андрій Садовий, загиблій жінці 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова.
Дані ще двох загиблих уточнюються.
Нагадаємо, вранці 4 вересня внаслідок обстрілу у Львові сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працюватимуть деякі навчальні заклади.
Як повідомили в Укрзалізниці, у Львівській області на деяких ділянках зафіксовані знеструмлення. Частина потягів відправляється із затримками у графіку.
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