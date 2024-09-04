Обстріл Львова 4 вересня — з'явилось відео влучання у будинок

У мережі з'явився момент влучання в будинок у Львові
4 вересня 2024 08:35
Наслідки удару по Львову. Фото: REUTERS/Roman Baluk
Російська окупаційна армія зранку 4 вересня завдала удару по Львову. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі, також пошкоджена цивільна інфраструктура.
Місцеві пабліки публікують момент влучання в будинок у Львові.
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Наслідки удару по Львову 4 вересня
Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок удару по місту загинуло троє людей, ще 26 — отримали поранення, серед них є діти.
Водночас мер міста Андрій Садовий додав, що внаслідок атаки у Львові уражено понад 50 будників та два медичні заклади.
Також із шести будинків відселять людей. Дві школи сьогодні не будуть працювати, адже там повилітали вікна.
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