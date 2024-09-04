Обстріл Львова 4 вересня — з'явилось відео влучання у будинок

Наслідки удару по Львову. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Російська окупаційна армія зранку 4 вересня завдала удару по Львову. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Місцеві пабліки публікують момент влучання в будинок у Львові.

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Наслідки удару по Львову 4 вересня

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок удару по місту загинуло троє людей, ще 26 — отримали поранення, серед них є діти.

Водночас мер міста Андрій Садовий додав, що внаслідок атаки у Львові уражено понад 50 будників та два медичні заклади.

Також із шести будинків відселять людей. Дві школи сьогодні не будуть працювати, адже там повилітали вікна.