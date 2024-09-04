Обстрел Львова 4 сентября — появилось видео попадания в дом

В сети появился момент попадания в дом во Львове
4 сентября 2024 08:35
Последствия удара по Львову Фото: REUTERS/Roman Baluk
Российская оккупационная армия утром 4 сентября нанесла удар по Львову. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие, также повреждена гражданская инфраструктура.
Местные паблики публикуют момент попадания в дом во Львове.
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Последствия удара по Львову 4 сентября
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в результате удара по городу погибли три человека, еще 26 — получили ранения, среди них есть дети.
В то же время мэр города Андрей Садовый добавил, что в результате атаки во Львове поражено более 50 будников и два медицинских учреждения.
Также из шести домов отселят людей. Две школы сегодня не будут работать, там вылетели окна.
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