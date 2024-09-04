Атака РФ по Львову 4 сентября — фото и видео с места попадания

Выбиты окна и руины домов — новые видео и фото последствий атаки по Львову
Работники экстренных служб продолжают работать на месте попадания в результате российской атаки по Львову 4 сентября. В домах вокруг выбиты окна, на дорогах лежит груда камней и обломков.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и показал, что происходит во Львове в результате атаки России.
Последствия атаки по Львову 4 сентября
Корреспондент Новини.LIVE сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работают все оперативные службы. Вокруг в домах выбиты окна. Есть поврежденные автомобили. На дорогах лежат обломки от домов.
По состоянию на 09:02 4 сентября известно, что в результате российской атаки во Львове семеро погибших. По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, количество пострадавших возросло до 38 человек. Пятым погибшим человеком является ребенок. Это девятилетняя девочка.
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