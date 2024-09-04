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Медики борються за життя — у Львівській ОВА назвали кількість ушпиталених осіб після атаки

4 вересня 2024 11:34
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Максим Козицький назвав кількість людей які госпіталізовані через ракетну атаку по Львову
Поліцейський і працівники швидкої допомоги несуть пораненого, врятованого з житлового будинку у Львові. Фото: REUTERS/Роман Балук
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львові триває ліквідація наслідків російсько атаки по місту. Станом на 11:00  вересня допомогу травмованим надають у трьох медзакладах міста.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький

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Наразі у Львові у трьох закладах медичної допомоги перебуває 47 осіб, які постраждали внаслідок нічної атаки російських військ по місту.

Серед пацієнтів є семеро дітей, які мають травми середньої важкості. Також семеро дорослих перебувають у лікарнях у важкому стані. Медики наразі борються за їх життя.

"Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Дякую лікарям і молодшому медперсоналу, які просто у ці хвилини творять диво", — написав Козицький.

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Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Також очільник Львівської ОВА додав, що наразі на місцях влучань у Львові досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Є ризик, що під завалами ще можуть бути люди.

Львів ракетний удар 4 вересня
Наслідки російської атаки по Львову 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

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