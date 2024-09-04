Максим Козицький назвав кількість людей які госпіталізовані через ракетну атаку по Львову

Медики борються за життя — у Львівській ОВА назвали кількість ушпиталених осіб після атаки
У Львові триває ліквідація наслідків російсько атаки по місту. Станом на 11:00 вересня допомогу травмованим надають у трьох медзакладах міста.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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Наразі у Львові у трьох закладах медичної допомоги перебуває 47 осіб, які постраждали внаслідок нічної атаки російських військ по місту.
Серед пацієнтів є семеро дітей, які мають травми середньої важкості. Також семеро дорослих перебувають у лікарнях у важкому стані. Медики наразі борються за їх життя.
"Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Дякую лікарям і молодшому медперсоналу, які просто у ці хвилини творять диво", — написав Козицький.
Також очільник Львівської ОВА додав, що наразі на місцях влучань у Львові досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Є ризик, що під завалами ще можуть бути люди.
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