Максим Козицький назвав кількість людей які госпіталізовані через ракетну атаку по Львову

Поліцейський і працівники швидкої допомоги несуть пораненого, врятованого з житлового будинку у Львові. Фото: REUTERS/Роман Балук

У Львові триває ліквідація наслідків російсько атаки по місту. Станом на 11:00 вересня допомогу травмованим надають у трьох медзакладах міста.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наразі у Львові у трьох закладах медичної допомоги перебуває 47 осіб, які постраждали внаслідок нічної атаки російських військ по місту.

Серед пацієнтів є семеро дітей, які мають травми середньої важкості. Також семеро дорослих перебувають у лікарнях у важкому стані. Медики наразі борються за їх життя.

"Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Дякую лікарям і молодшому медперсоналу, які просто у ці хвилини творять диво", — написав Козицький.

Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Також очільник Львівської ОВА додав, що наразі на місцях влучань у Львові досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Є ризик, що під завалами ще можуть бути люди.