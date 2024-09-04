У Львові 35 поранених перебувають у лікарнях після ранкового обстрілу

Психолог надає допомогу постраждалій. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у середу, 4 вересня, атакували Львів. До медичних закладів міста каретами швидкої допомоги доставили 35 постраждалих.

Про це повідомила медична директорка Першого медоб’єднання Львова Наталія Матолінець у коментарі Новини.LIVE.

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Так, до лікарень Першого медоб’єднання Львова каретами швидкої медичної допомоги доправили 35 пацієнтів з місць ранкових ракетних ударів по місту, з них:

до лікарні Святого Луки — 18 пацієнтів;

до лікарні Святого Пантелеймона — 14 пацієнтів;

до лікарні Святого Миколая — троє дітей.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

За словами Матолінець, розгорнуті операційні: просто зараз там рятують життя пацієнтів у критичному стані. Характер травм — вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя, поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.

Також працюють травматологічні медичні бригади.