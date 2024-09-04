У Львові пошкоджено Центр спортивної медицини і реабілітації

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Російські загарбники вранці у середу, 4 вересня, завдали удару по Львову. Внаслідок обстрілу постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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"Унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав наш обласний Центр спортивної медицини і реабілітації", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Так, пошкоджена його історична будівля: вибиті понад 70 вікон, від ударної хвилі повиносило рами, а в шести кабінетах впала стеля. Також відірвало батареї та знищено комп'ютери й медичну апаратуру.

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Львівська ОВА

Козицький зауважив, що на щастя, охоронець та працівники Центру живі й не постраждали. Він нагадав, що медичний заклад розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком та є памʼяткою архітектури місцевого значення.