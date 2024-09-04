Лубінець відреагував на ранкову атаку 4 вересня на Львів

Ракетний обстріл Львова — Лубінець прокоментував російський терор
4 вересня 2024 09:26
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Внаслідок російського обстрілу Львова у середу, 4 вересня, загинуло п'ятеро людей. На черговий терористичний акт ворога відреагував Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.
Про це Омбудсмен написав у Telegram.
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"Чергова нічна атака. Росіяни знову обирають своїми цілями цивільну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.
Лубінець наголосив, що у місті, яке розташоване неподалік від кордонів країни-члена НАТО, росіяни вбили людей. Пошкоджена історична спадщина Львова.
"Щирі співчуття рідним! Якнайшвидшого одужання постраждалим!", — додав Уповноважений ВР.
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