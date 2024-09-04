Лубинец отреагировал на утреннюю атаку 4 сентября на Львов

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

В результате российских обстрелов Львова в среду, 4 сентября, погибли пять человек. На очередной террористический акт врага отреагировал Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Об этом Омбудсмен написал в Telegram.

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"Очередная ночная атака. Россияне снова выбирают своими целями гражданскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что в городе, расположенном недалеко от границ страны-члена НАТО, россияне убили людей. Повреждено историческое наследие Львова.

"Искренние соболезнования родным! Быстрейшего выздоровления пострадавшим!", — добавил Уполномоченный ВР.