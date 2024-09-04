Обстрел Львова 4 сентября — число погибших увеличилось до семи

Последствия удара по Львову Фото: Новини.LIVE

Во Львове в результате утренней атаки 4 сентября количество жертв увеличилось до семи человек. Среди них по меньшей мере трое детей.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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"Семеро погибших во Львове в результате российской атаки", — написал городской голова Садовый.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Трое из семи погибших — дети.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, что этой ночью и утром Украина подверглась комбинированной атаке с применением ракет и ударных дронов. Ракеты атаковали Львов, Кривой Рог, объекты в Черном море и другие локации.