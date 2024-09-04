Обстрел Львова 4 сентября — число погибших увеличилось до семи

Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый
4 сентября 2024 09:03
Последствия удара по Львову Фото: Новини.LIVE
Во Львове в результате утренней атаки 4 сентября количество жертв увеличилось до семи человек. Среди них по меньшей мере трое детей.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
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"Семеро погибших во Львове в результате российской атаки", — написал городской голова Садовый.
Трое из семи погибших — дети.
Напомним, что этой ночью и утром Украина подверглась комбинированной атаке с применением ракет и ударных дронов. Ракеты атаковали Львов, Кривой Рог, объекты в Черном море и другие локации.
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