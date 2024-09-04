Утренняя массированная атака на Львов - реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов
Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, совершили ракетную атаку на Львов. В результате обстрела погибли пять человек, еще более 30 — пострадали.
На очередной акт терроризма россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Ракетный обстрел Львова 4 сентября
Зеленский отметил, что по состоянию на данный момент из-за удара по Львову погибли пять человек, среди них ребенок — девочка 14 лет.
"Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
Также оккупанты совершили атаку на Кривой Рог — там пострадали пять человек, есть разрушение домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки, раненым оказывается необходимая помощь.
Украинский лидер отметил необходимость средств ПВО и отметил, что каждый партнер, помогающий нам с этим, является настоящим защитником жизни.
"И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", — добавил он.
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