Утренняя массированная атака на Львов - реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, совершили ракетную атаку на Львов. В результате обстрела погибли пять человек, еще более 30 — пострадали.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что по состоянию на данный момент из-за удара по Львову погибли пять человек, среди них ребенок — девочка 14 лет.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Также оккупанты совершили атаку на Кривой Рог — там пострадали пять человек, есть разрушение домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки, раненым оказывается необходимая помощь.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Украинский лидер отметил необходимость средств ПВО и отметил, что каждый партнер, помогающий нам с этим, является настоящим защитником жизни.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

"И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", — добавил он.