Ранкова масована атака на Львів — реакція Зеленського

Зеленський відреагував на російську ракетну атаку на Львів
Російські загарбники вранці у середу, 4 вересня, здійснили ракетну атаку на Львів. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще понад 30 — постраждали.
На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Ракетний обстріл Львова 4 вересня
Зеленський зазначив, що станом на зараз через удар по Львову загинули п'ятеро людей, серед них дитина — дівчинка 14 років.
"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади", — йдеться у повідомленні.
Також окупанти здійснили атаку на Кривий Ріг — там постраждали п'ятеро людей, є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки, пораненим надається необхідна допомога.
Український лідер наголосив на необхідності засобів ППО та зауважив, що кожен партнер, який допомагає нам з цим, є справжнім захисником життя.
"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", — додав він.
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