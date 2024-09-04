Ранкова масована атака на Львів — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські загарбники вранці у середу, 4 вересня, здійснили ракетну атаку на Львів. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще понад 30 — постраждали.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський зазначив, що станом на зараз через удар по Львову загинули п'ятеро людей, серед них дитина — дівчинка 14 років.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Також окупанти здійснили атаку на Кривий Ріг — там постраждали п'ятеро людей, є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки, пораненим надається необхідна допомога.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Український лідер наголосив на необхідності засобів ППО та зауважив, що кожен партнер, який допомагає нам з цим, є справжнім захисником життя.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", — додав він.