Обстріл Львова 4 вересня — кількість загиблих знову зросла

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

У Львові внаслідок ракетного удару зранку 4 вересня кількість жертв збільшилась до чотирьох людей. Крім того, ще понад 35 людей отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Наслідки удару по Львову 4 вересня

Оновлено 08:54. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що вже п'ять загиблих.

"Пʼята загибла людина. Це — дитина", — написав він у Telegram.

Скриншот допису Козицького

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

"Знайдено четвертого загиблого", — йдеться у повідомленні Садового.

Скриншот допису Андрія Садового

Також раніше міський голова повідомляв, що станом на 08:00 понад 35 людей отримали медичну допомогу, декілька з них у важкому стані. Серед них, зокрема, п'ятеро дітей.

Нагадаємо, що Росія здійснила масовий ракетний удар по Україні. Атака здійснювалась в тому числі й дронами. Вибухи пролунали в кількох регіонах України вночі, в тому числі й у Львові. За інформацією Андрія Садового, внаслідок атаки пошкоджені будинки, що в районі головного вокзалу. Також він попередив, що у двох школах не проводитимуть навчання 4 вересня внаслідок ракетної атаки.