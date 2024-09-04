Обстрел Львова 4 сентября — количество погибших снова выросло

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в результате ракетного удара утром 4 сентября количество жертв увеличилось до четырех человек. Кроме того, еще более 35 человек получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Последствия удара по Львову 4 сентября

Обновлено 08:54. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что уже пять погибших.

"Пятый погибший человек. Это — ребенок", — написал он в Telegram.

Скриншот сообщения Козицкого

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

"Найден четвертый погибший", — говорится в сообщении Садового.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Также ранее городской голова сообщал, что на 08:00 более 35 человек получили медицинскую помощь, несколько из них в тяжелом состоянии. Среди них, в частности, пятеро детей.

Напомним, что Россия осуществила массовый ракетный удар по Украине. Атака осуществлялась, в том числе и дронами. Взрывы раздались в нескольких регионах Украины ночью, в том числе и во Львове. По информации Андрея Садового, в результате атаки повреждены дома в районе главного вокзала. Также он предупредил, что в двух школах не будут проводить обучение 4 сентября в результате ракетной атаки.