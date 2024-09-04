Обстрел Львова 4 сентября — количество погибших снова выросло

Удар по Львову — в городе снова выросло число погибших
Во Львове в результате ракетного удара утром 4 сентября количество жертв увеличилось до четырех человек. Кроме того, еще более 35 человек получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Последствия удара по Львову 4 сентября
Обновлено 08:54. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что уже пять погибших.
"Пятый погибший человек. Это — ребенок", — написал он в Telegram.
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE
"Найден четвертый погибший", — говорится в сообщении Садового.
Также ранее городской голова сообщал, что на 08:00 более 35 человек получили медицинскую помощь, несколько из них в тяжелом состоянии. Среди них, в частности, пятеро детей.
Напомним, что Россия осуществила массовый ракетный удар по Украине. Атака осуществлялась, в том числе и дронами. Взрывы раздались в нескольких регионах Украины ночью, в том числе и во Львове. По информации Андрея Садового, в результате атаки повреждены дома в районе главного вокзала. Также он предупредил, что в двух школах не будут проводить обучение 4 сентября в результате ракетной атаки.
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