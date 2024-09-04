Обстріл Львова 4 вересня — кількість загиблих збільшилась до семи

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

У Львові внаслідок ранкової атаки 4 вересня кількість жертв збільшилась до семи людей. Серед них щонайменше троє дітей.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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"Семеро загиблих у Львові внаслідок російської атаки", — написав міський голова Садовий.

Скриншот допису Андрія Садового

Троє із семи загиблих — діти.

Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, що цієї ночі та вранці Україна зазнала комбінованої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів. Ракетами були атаковані Львів, Кривий Ріг, об’єкти в Чорному морі та інші локації.