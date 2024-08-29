У Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового центру для реабілітації

Подарунок від міста-побратима — у Львові побудують Центр ментального здоров'я
У Львові сьогодні, 29 серпня, заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Центр обіцяють побудувати у короткі терміни
У Львові заклали капсулу часу на місці, де збудують Центр ментального здоров'я Unbroken. Андрій Садовий зазначив, що будівництво є подарунком від міста-побратима Вюрцбург, мер якого також був присутній на церемонії.
Зазначається, що це вже другий центр, який працюватиме у Львові. Його побудують на вулиці Навроцького.
"Рани війни не залишають нам часу на довге планування і будівництво. Все буде зроблено в максимально короткі терміни. Вже за кілька місяців він відкриє свої двері для наших захисників та всіх українців, які постраждали від російської агресії", — написав Садовий у Telegram.
Який вигляд матиме центр згідно проєктів
Відомо, що національний реабілітаційний центр надає безплатно послуги з комплексної кваліфікованої медичної допомоги для військовослужбовців та цивільних — як дорослі, так і діти, які втратили кінцівки. Центр працює з реконструктивною хірургією, ортопедією та протезуванням на базі Першого медоб'єднання Львова – найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча.
Також там працюють з фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією.
З 24 лютого 2022 року там вже надали допомогу понад 15 тисячам українців, з яких 2000 — діти.
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