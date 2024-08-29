У Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового центру для реабілітації

Мер Вюрцбургу Крістіан Шухартд з мером Львова Андрієм Садовим закладають капсулу часу. Фото: Андрій Садовий

У Львові сьогодні, 29 серпня, заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Центр обіцяють побудувати у короткі терміни

У Львові заклали капсулу часу на місці, де збудують Центр ментального здоров'я Unbroken. Андрій Садовий зазначив, що будівництво є подарунком від міста-побратима Вюрцбург, мер якого також був присутній на церемонії.



Мер Вюрцбургу Крістіан Шухартд з мером Львова Андрієм Садовим закопують в землю капсулу часу. Фото: Андрій Садовий

Зазначається, що це вже другий центр, який працюватиме у Львові. Його побудують на вулиці Навроцького.

"Рани війни не залишають нам часу на довге планування і будівництво. Все буде зроблено в максимально короткі терміни. Вже за кілька місяців він відкриє свої двері для наших захисників та всіх українців, які постраждали від російської агресії", — написав Садовий у Telegram.

Який вигляд матиме центр згідно проєктів

Як за планом виглядатиме Центр ментального здоров'я Unbroken. Фото: Андрій Садовий

План дизайну та архітектури майбутнього Центру. Фото: Андрій Садовий

Відомо, що національний реабілітаційний центр надає безплатно послуги з комплексної кваліфікованої медичної допомоги для військовослужбовців та цивільних — як дорослі, так і діти, які втратили кінцівки. Центр працює з реконструктивною хірургією, ортопедією та протезуванням на базі Першого медоб'єднання Львова – найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча.

Також там працюють з фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією.

З 24 лютого 2022 року там вже надали допомогу понад 15 тисячам українців, з яких 2000 — діти.