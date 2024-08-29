Суд на Львівщині судив прикордонника, який заснув на службі

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львівській області судили прикордонника, який заснув під час охорони кордону, тим самим порушивши правила несення прикордонної служби. Тепер він має заплатити штраф в розмірі 17 тисяч грн.

Відповідне рішення прийняв Сокальський районний суд Львівщини, про що йдеться у матеріалі справи, внесеної в ЄДРСР.

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Що відомо про цей випадок

Згідно з постановою, опублікованою в судовому реєстрі, інцидент стався на початку серпня 2024 року на території Белзької ОТГ Червоноградського району Львівської області. Інспектор прикордонної служби Олег К. спав на посту під час нічного чергування, охороняючи кордон.

На військовослужбовця склали протокол про адміністративне правопорушення. На судове засідання Олег К. не з'явився, але у справі є його заява про визнання провини. Суддя Тетяна Струс розглянула матеріали справи і призначила прикордоннику штраф у розмірі 17 тисяч грн зі сплатою 605 грн судового збору. Також зазначається, що постанову ще можна оскаржити.