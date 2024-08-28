На Львівщині судили чоловіка, який погрожував вбивством та вимагав грошей

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Ч ервоноградський міський суд оголосив вирок у справі чоловіка, який вимагав грошей і незаконно зберігав зброю. Йому призначили у вигляді трьох років і одного місяця увʼязнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними розслідування, протягом жовтня-листопада 2021 року чоловік вимагав повернути 28 тисяч гривень від знайомого, які він раніше заплатив за ремонт автомобіля. Чоловік погрожував фізичною розправою.

У жовтні 2021 року, після серії погроз, обвинувачений отримав від потерпілого три тисячі гривень, але продовжував вимагати ще дві тисячі гривень, погрожуючи розправою. На початку листопада він знову відвідав знайомого і отримав півтори тисячі гривень. Після чергових погроз чоловіка затримали правоохоронці.

Чоловік також незаконно купив револьвер і шість патронів до нього. Поліцейські конфіскували зброю разом із ще 17 незаконно придбаними патронами, які він зберігав удома.

У суді чоловік спочатку частково заперечував свою провину у вимаганні та погрозах знайомому. Проте згодом він розповів, що вперше зустрів потерпілого у 2018 році, коли той займався ремонтом автомобілів. Обвинувачений кілька разів здавав йому свій автомобіль на ремонт і купував запчастини, але техніка постійно ламалася. Тому він вирішив вимагати повернення грошей за ремонт. Щодо незаконної зброї, то чоловік пояснив, що знайшов револьвер ще у 2016 році на смітнику.

Рішення суду