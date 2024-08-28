Во Львовской области судили мужчину, который угрожал убийством и требовал денег

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Червоноградский городской суд объявил приговор по делу мужчины, который требовал денег и незаконно хранил оружие. Ему назначили в виде трех лет и одного месяца заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По данным расследования, в течение октября-ноября 2021 года мужчина требовал вернуть 28 тысяч гривен от знакомого, которые он ранее заплатил за ремонт автомобиля. Мужчина угрожал физической расправой.

В октябре 2021 года, после серии угроз, обвиняемый получил от потерпевшего три тысячи гривен, но продолжал требовать еще две тысячи гривен, угрожая расправой. В начале ноября он снова посетил знакомого и получил полторы тысячи гривен. После очередных угроз мужчину задержали правоохранители.

Мужчина также незаконно купил револьвер и шесть патронов к нему. Полицейские конфисковали оружие вместе с еще 17 незаконно приобретенными патронами, которые он хранил дома.

В суде мужчина сначала отчасти отрицал свою вину в вымогательстве и угрозах знакомому. Однако впоследствии он рассказал, что впервые встретил потерпевшего в 2018 году, когда он занимался ремонтом автомобилей. Обвиняемый несколько раз сдавал ему свой автомобиль на ремонт и покупал запчасти, но техника постоянно ломалась. Поэтому он решил потребовать возврата денег за ремонт. Относительно незаконного оружия мужчина объяснил, что нашел револьвер еще в 2016 году на мусорнике.

Решение суда