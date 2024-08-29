Суд во Львовской области судил пограничника, который уснул на службе

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовской области судили уснувшего во время охраны границы пограничника, который нарушил таким образом правила несения пограничной службы. Теперь он должен заплатить штраф в размере 17 тысяч грн.

Соответствующее решение принял Сокальский районный суд Львовской области, о чем говорится в материале дела, внесенного в ЕГРСР.

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Что известно об этом случае

Согласно постановлению, опубликованному в судебном реестре, инцидент произошел в начале августа 2024 года на территории Белжской ОТГ Червоноградского района Львовской области. Инспектор пограничной службы Олег К. спал на посту во время ночного дежурства, охраняя границу.

На военнослужащего составили протокол об административном правонарушении. На судебное заседание Олег К. не явился, но в деле есть его заявление о признании вины. Судья Татьяна Струс рассмотрела материалы дела и назначила пограничнику штраф в размере 17 тысяч грн с уплатой 605 грн судебного сбора. Также отмечается, что постановление можно обжаловать.