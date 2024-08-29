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Готується піти до першого класу — львівські онкохірурги врятували хлопчика від жахливої патології

29 серпня 2024 13:51
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Львові врятували хлопчика від смертельного раку мозку
Семирічний Максим, якого врятували лікарі. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Львові онкохірурги Дитячої лікарні Святого Миколая провели операцію з порятунку семирічного хлопчика. Дитина понад три роки боролася з раком мозку. 

Про це інформує Перше медичне об'єднання Львова.

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У Львові врятували хлопчика від раку мозку

У перший рік повномасштабного вторгнення, Максим з Харківської області почав стрімко втрачати вагу. Тоді, у чотирирічному віці, лікарі виявили у дитини одну з найагресивніших та рідкісних форм раку — десеміновану апендимому, яка вже пустила метастази у спинний мозок.

Перші шість блоків хіміотерапії Максим отримав у Харкові. Від постійних ракетних ударів трусилися вікна лікарні.

львів операція дитини
Максим з батьками. Джерело: Перше медичне об'єднання Львова

"Було дуже страшно в лікарні. Вікна тряслись, а діти дуже боялися. Раніше ми вже чули звуки обстрілів — вдома. У наше село, де нас і заскочила війна, постійно прилітало. Ми спали всі в одній кімнаті. Завжди напоготові з речами. Тоді наш Максимко і почав худнути та втратив апетит", — розповідає мати хлопчика. 

Після Харкова хлопчик пройшов ще два блоки хіміотерапії у Києві, а згодом переїхав у західні регіони. В порятунку дитини брали участь спеціалісти з Івано-Франківська та Львова.

у львові прооперували дитину
Родина Максима та лікарі, які врятували йому життя. Джерело: Перше медичне об'єднання Львова

Внаслідок операції хлопчику успішно пересадили стовбурові клітини головного мозку. Сама процедура відбувалася двічі, через виснаженість організму дитини хіміотерапією. Наразі Максим почувається добре і вже готується до свого походу у перший клас. 

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