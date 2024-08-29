Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові п'яний водій наїхав на дитину — яке покарання загрожує arrow

У Львові п'яний водій наїхав на дитину — яке покарання загрожує

29 серпня 2024 12:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ДТП у Львові — водій наїхав на 12-річну дитину
Автомобіль водія, який наїхав на дитину. Фото: lv.npu.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові водій у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на 12-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Наїзд авто на дитину у Львові

ДТП сталася 28 серпня, близько 16:40, на вулиці Пасічній.

За попередньою інформацією правоохоронців, 46-річний водій автомобіля ВАЗ 21093 здійснив наїзд на 12-річну місцеву мешканку. Дівчинка була госпіталізована. 

ДТП у Львові 28 серпня
Правоохоронці на місці ДТП. Фото: lv.npu.gov.ua

Поліцейські встановили, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та невдовзі суд обиратиме фігуранту запобіжний захід.

Автомобіль водія, який наїхав на дитину у Львові 28 серпня
Автомобіль водія, який наїхав на дитину. Фото: lv.npu.gov.ua

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Також важливі новини дня по темі:

 

ДТП алкоголь діти аварія Львів поліція автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:42 Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри

13:39 Пільги для ФОП в Україні — які та для кого діють у 2024 році

13:36 Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії, але поставили жорстку умову

13:31 На Харківщині вночі вогонь знищив деревопереробне підприємство

13:30 Нічна атака окупантів на Київ — поліцейські показали наслідки

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

13:24 Вразливим категоріям українців виплатять по 11 тис. грн — хто отримає допомогу

13:23 Одеські спортсмени на чемпіонатах світу та Європи — хто представлятиме Україну

13:19 Не поставив авто на ручник — у Вінниці через ДТП постраждала літня жінка

13:18 Мільйонам наказали евакуюватися — Японію накрив нищівний тайфун "Шаньшань"

13:16 Падіння коня у центрі Львова — експерти пояснили, чи можуть тварини возити карети

13:42 Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри

13:39 Пільги для ФОП в Україні — які та для кого діють у 2024 році

13:36 Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії, але поставили жорстку умову

13:31 На Харківщині вночі вогонь знищив деревопереробне підприємство

13:30 Нічна атака окупантів на Київ — поліцейські показали наслідки

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

13:24 Вразливим категоріям українців виплатять по 11 тис. грн — хто отримає допомогу

13:23 Одеські спортсмени на чемпіонатах світу та Європи — хто представлятиме Україну

13:19 Не поставив авто на ручник — у Вінниці через ДТП постраждала літня жінка

13:18 Мільйонам наказали евакуюватися — Японію накрив нищівний тайфун "Шаньшань"

13:16 Падіння коня у центрі Львова — експерти пояснили, чи можуть тварини возити карети

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку