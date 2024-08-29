ДТП у Львові — водій наїхав на 12-річну дитину

Автомобіль водія, який наїхав на дитину. Фото: lv.npu.gov.ua

У Львові водій у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на 12-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у четвер, 29 серпня.

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ДТП сталася 28 серпня, близько 16:40, на вулиці Пасічній.

За попередньою інформацією правоохоронців, 46-річний водій автомобіля ВАЗ 21093 здійснив наїзд на 12-річну місцеву мешканку. Дівчинка була госпіталізована.

Правоохоронці на місці ДТП. Фото: lv.npu.gov.ua

Поліцейські встановили, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та невдовзі суд обиратиме фігуранту запобіжний захід.

Автомобіль водія, який наїхав на дитину. Фото: lv.npu.gov.ua

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.