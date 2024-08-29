ДТП во Львове — водитель наехал на 12-летнего ребенка

Во Львове пьяный водитель наехал на ребенка — какое наказание грозит
Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области в четверг, 29 августа.
Наезд авто на ребенка во Львове
ДТП произошло 28 августа, около 16:40, на улице Пасечной.
По предварительной информации правоохранителей, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093 совершил наезд на 12-летнюю местную жительницу. Девочка была госпитализирована.
Полицейские установили, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и вскоре суд будет избирать фигуранту меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
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