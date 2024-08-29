Во Львове спасли мальчика от смертельного рака мозга

Семилетний Максим, которого спасли врачи. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Во Львове онкохирурги Детской больницы Святого Николая провели операцию по спасению семилетнего мальчика. Ребенок более трех лет боролся с раком мозга.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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В первый год полномасштабного вторжения Максим из Харьковской области начал стремительно терять вес. Тогда, в четырехлетнем возрасте, врачи обнаружили у ребенка одну из самых агрессивных и редких форм рака — десеминированную аппендимомой, которая уже пустила метастазы в спинной мозг.

Первые шесть блоков химиотерапии Максим получил в Харькове. От постоянных ракетных ударов тряслись окна больницы.

Максим с родителями. Источник: Первое медицинское объединение Львова

"Было очень страшно в больнице. Окна тряслись, а дети очень боялись. Раньше мы уже слышали звуки обстрелов — дома. В нашу деревню, где нас и заскочила война, постоянно прилетало. Мы спали все в одной комнате. Всегда наготове с вещами. Тогда наш Максим и начал худеть и потерял аппетит", — рассказывает мать мальчика.

После Харькова мальчик прошел еще два блока химиотерапии в Киеве, а затем переехал в западные регионы. В спасении ребенка принимали участие специалисты из Ивано-Франковска и Львова.

Семья Максима и врачи, спасшие ему жизнь. Источник: Первое медицинское объединение Львова

В результате операции мальчику успешно пересадили стволовые клетки головного мозга. Сама процедура происходила дважды, из-за истощенности организма ребенка химиотерапией. Сейчас Максим чувствует себя хорошо и уже готовится к своему походу в первый класс.